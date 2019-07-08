Во вторник над Петербургом прогремит. Синоптики обещают ливни и грозы

После небольшой солнечной передышки в Петербург возвращаются дожди. Во вторник небо над городом затянет тучами, не исключена гроза. Об этом 8 июля со ссылкой на синоптиков сообщает ГУ МЧС по городу.

9 июля синоптики обещают облачное небо с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди, переходящие в ливни с громом и молнией. Прохладный умеренный ветер будет дуть с северо-востока, поэтому ночью столбики термометров не поднимутся выше отметки в 13 градусов. Днём же воздух прогреется до 19 градусов.