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08.07.2019 16:44
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Во вторник над Петербургом прогремит. Синоптики обещают ливни и грозы

После небольшой солнечной передышки в Петербург возвращаются дожди. Во вторник небо над городом затянет тучами, не исключена гроза. Об этом 8 июля со ссылкой на синоптиков сообщает ГУ МЧС по городу. 

9 июля синоптики обещают облачное небо с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди, переходящие в ливни с громом и молнией. Прохладный умеренный ветер будет дуть с северо-востока, поэтому ночью столбики термометров не поднимутся выше отметки в 13 градусов. Днём же воздух прогреется до 19 градусов.

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