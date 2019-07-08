Фура под камерой технично выдавила «Дастер» с дороги – аккурат в столб

Видеозапись аварии, случившейся утром 8 июля в Красном Селе, в очередной раз учит автомобилистов помнить о слепой зоне грузовиков.

Фуре и «Дастеру» не хватило ширины одной полосы на проспекте Ленина, у дома 74. «Водителя грузовика повело куда-то вправо, где в это время ехала автомашина Renault Duster. Грузовик вытолкнул кроссовер на газон. Дополнительно Duster ударился в опору ЛЭП», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Судя по всему, никто не пострадал.