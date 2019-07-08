«Это абсолютно недопустимо». Орешкина возмутила утечка данных об инфляции — он винит ЦБ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возмутился тем, что Центробанк в 15:00 8 июля сообщил со ссылкой на данные Росстата, что инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. Хотя данные Росстата обычно публикуются в 16:00.

«Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — цитируют министра 8 июля «Ведомости».

В ответ в ЦБ заявили, что информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России на основе публикации на сайте Росстата, которая была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля.

«В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет», – заявил представитель регулятора.