Российская фигуристка, говорившая о пользе допинга, будет выступать за Украину

Разрешение Федерации фигурного катания Москвы выступать за Украину получила 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова. Об этом говорится в документе, опубликованном 8 июля на официальном сайте организации.

Напомним, что в январе 2019 года Шаботова угодила в скандал после общения в прямом эфире со своими подписчиками в «Инстаграме». Юную спортсменку спросили: как выступать стабильно?

«Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — ответила Анастасия.

Позже девушка извинилась и удалила инстаграм. «Я сказала глупость, может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — заявила Анастасия.

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Напомним, что ученицами отделения по фигурному катанию школы «Самбо-70» в разные годы являлись ведущие фигуристки России, в том числе олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратный серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева (перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру), чемпион Олимпиады Алина Загитова.

Сама Шаботова до сезона-2017/18 занималась фигурным катанием в СШОР «Москвич», после чего перешла в СШ «Снежные барсы». В сезоне-2018/19 ее лучший результат — первое место на пятом этапе Кубка России среди кандидатов в мастера спорта.