«Финская полиция просто завидует владельцам Ferrari». Водители спорткаров поплатились за ралли на дороге, а хоккеисту НХЛ любовь к скорости стоила 120 тыс. евро

Целую колонну автомобилей Ferrari накануне, 7 июля, остановила полиция Финляндии — лихачи из Южной Европы устроили пробег Хельсинки — Рованиеми в честь 20-летия итальянского клуба любителей этой марки спорткаров, однако непозволительно сильно разогнались.

Более 20 Ferrari выстроились вдоль трассы по требованию полицейских, следует из видео, опубликованного Iltalehti. Как 8 июля пишет Ilta-Sanomat, девятерым водителям придётся расстаться с крупными суммами. В Финляндии при превышении установленного лимита скорости более чем на 20 км/ч предполагается наказание в виде поденных штрафов. Водители же гнали по шоссе № 4 на скорости 137–147 км/ч при ограничении в 80 км/ч, обгоняя другие машины. По словам комиссара Олави Саунамяки, лихачам выписали 30–40 поденных штрафов. Сумма пока не разглашается, но она может исчисляться десятками тысяч евро.

Один из водителей, получивший, по его словам, фиксированный штраф в несколько сотен евро (назначается при превышении не более чем на 20 км/ч), был явно разочарован строгостью финской системы. «В наших машинах так много лошадиных сил, что они не в состоянии ездить так же, как обычные авто, – заявил он. – Полиция просто завидует владельцам Ferrari. Я больше не собираюсь возвращаться в Финляндию. Это был первый и последний раз».

Это, однако, не единственный пример, как опасно может быть лихачество на финских дорогах для кошелька, особенно если речь идёт о богатом водителе.

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Так, на прошлой неделе один из самых крупных в истории Финляндии штрафов за превышение скорости на дороге получил игрок НХЛ Расмус Ристолайнен. За езду в родном городе Турку со скоростью 81 км/ч при лимите в 40 км/ч 24-летнему защитнику Buffalo Sabre назначили 40 поденных штрафов, которые в сумме составили 120 680 евро.

То же самое произошло, например, с другой звездой НХЛ – Александром Барковым, который 2018 году потерял почти 50 тысяч евро из-за сверхбыстрой езды.

В Финляндии существует прогрессивная шкала штрафов, основанная на чистом доходе, и богатые выплачивают те же проценты от своего дохода, что и люди с небольшой зарплатой, совершившие то же преступление. При доходе в 3000 евро 30 поденных штрафов составляют 1620 евро, но миллионные заработки обеспечивают шестизначные суммы взыскания. В 2002 году Анси Ваньоки (Anssi Vanjoki), бывший глава Nokia, ехавший со скоростью 75 км/ч при ограничении в 50 км/ч, заплатил штраф в 116 000 евро. Юсси Салонойя (Jussi Salonoja), колбасный магнат, заплатил в Хельсинки 170 000 евро, превысив скорость в центре столицы в два раза при ограничении в 40 км/ч. В 2009 году Яри Бар (Jari Bar), бывший владелец компании Finnritil?, был оштрафован на 112 000 евро за превышение скорости на 12 км/ч (82 км/ч при лимите 70 км/ч). Шведский миллионер Андерс Виклоф (Wiklof Holding Ab) был оштрафован дорожной полицией Финляндии в 2013-м на 95 000 евро за превышение скорости на 27 км/ч.

Подробнее о системе начисления штрафов за превышение скорости.