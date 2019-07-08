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Происшествия
08.07.2019 16:16
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Петербурженка погибла на проспекте Солидарности без страсти. Сообщение о выпавших из окна любовниках не подтвердилось

История якобы выпавших из окна любовников в Невском районе Петербурга оказалась лишена убийственного флёра романтики. Погибшая женщина стала жертвой пьяного разгула. 

Как рассказали в Следственном комитете Северной столицы 8 июля, после гибели  30-летней горожанки под окнами на проспекте Солидарности возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 5 июля в квартире на девятом этаже выпивали. Во время веселья один из гуляк выкинул в окно телевизор с кинескопическим экраном. Устаревшая техника упала на голову прохожей, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что женщина вместе с любовником выпала из окна квартиры во время любовных утех. Эту информацию в СК опровергли. Погибшая не была знакома с ненавистником телевизоров, в его квартире не бывала.

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