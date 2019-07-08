Соус ценой в 500 тысяч рублей. Ресторану «Макдоналдс» грозит штраф за ошибку в описании акции

Петербургское УФАС признало ресторан «Макдоналдс» в «Мега Икеа Парнас» нарушителем закона о защите конкуренции. Как говорится в сообщении ведомства от 8 июля, поводом для разбирательства стал соус, за который заведение потребовало доплатить 6 рублей.

Дело возбудили по жалобе петербуржца, который в мае этого года посетил ресторан быстрого питания. Там он купил обед «МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт.» за 155 рублей, который, как было указано в рекламном изображении киоска самообслуживания, состоял из напитка, картофеля фри, шести чикен-макнаггетсов и соуса.

Но на кассе потребителю пояснили, что соус не входит в стоимость «МакКомбо». Он приобретается отдельно по цене 6 рублей. Таким образом, в указанной рекламе отсутствует часть существенной для потребителя информации.

По итогам рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа установила в действиях управляющего заведением ООО «СРП» (учредитель – «Макдоналдс корпорейшн») нарушение ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе.

Организации выдано предписание об устранении нарушения. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу петербургского УФАС для назначения административного штрафа, размер которого варьируется от 100 до 500 тысяч рублей.