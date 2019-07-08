Glorax Development в ТОП-3 застройщиков Санкт-Петербурга по объему ввода жилья

Glorax Development

Компания Glorax Development вошла в ТОП-3 рейтинга «Единого реестра застройщиков» по объему ввода жилья за первые шесть месяцев 2019 года в Санкт-Петербурге.

С показателем 54 706 кв. м жилых площадей девелопер занимает 2 место. Общая площадь введенных в эксплуатацию двух жилых комплексов, включая коммерческие помещения, составляет около 100 000 кв. м. До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 150 000 кв. м. Компании присвоен высокий рейтинг «Единого реестра застройщиков» — это показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья.

Сейчас портфель проектов Glorax Development насчитывает 2,5 млн кв. м, в активной стадии строительства находится 600 000 кв. м. По итогам 2018 года компания была включена в пятерку крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, в 2019 году вошла в тройку девелоперов по объему покупательской активности в сегменте жилья бизнес-класса. Glorax Development активно развивается и выводит на рынок новые проекты.

Подробнее показатели застройщиков Санкт-Петербурга в рейтинге «Единого реестра застройщиков» можно посмотреть здесь.

Справка о компании Glorax Development