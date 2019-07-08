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Власть
08.07.2019 16:06
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Вице-премьер Борисов заявил, что «живущая впроголодь» оборонка никогда не погасит кредиты, и предложил списать 700 млрд долгов

Вице-премьер РФ по ОПК Юрий Борисов, выступая на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, заявил, что оборонные предприятия задолжали по кредитам более 2 трлн рублей, «живут впроголодь», и предложил списать треть этой суммы. 

По словам чиновника, которого цитирует 8 июля РБК, только около 200 млрд рублей в год предприятия ОПК тратят на уплату процентов. Эта сумма практически равна их плановой прибыли. Чтобы исправить ситуацию, Борисов предложил списать 600–700 млрд рублей кредитов.

«Могут быть использованы разные механизмы, но сейчас примерно треть этого объема, который на самом деле не работает, не погашается, только идет обслуживание процентов. Основное тело кредита никогда уже не будет погашено», — отметил Борисов.

И добавил, что этой проблеме может быть посвящено сентябрьское заседание военно-промышленной комиссии. Одновременно замминистра промышленности выступил за «жесткую расчистку» рынка для оборонки, которая переходит на гражданскую продукцию.

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