Прогулки по рекам и каналам на время отменяются. Петербургские судовладельцы предупредили об отмене маршрутов из-за подготовки к параду ВМФ

Судоходные компании Петербурга не смогут соблюдать расписание и привычные маршруты пассажирских и прогулочных судов во второй половине июля. Это следует из сообщения Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга (АВПС) от 8 июля. Причиной станут перекрытия из-за репетиций парада в честь Дня Военно-морского флота, который пройдет 28 июля.

Согласно приказу Минтранса от 3 июля, для движения судов будут недоступны акватория Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, главный фарватер и внутренняя акватория «Большого порта Санкт-Петербург», а также акватория «Пассажирского порта Санкт-Петербург».

Как пояснил «Фонтанке» глава АВПС Владимир Родионов, общее время перекрытия составит 120 часов. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Ограничения накладываются с 03.00 до 15.00 с 15 по 30 июля, за исключением 17, 18, 20, 24, 27 и 31 июля.

Ситуацию усугубляет капитальный ремонт нескольких мостов в центре города, из-за которого движение судов также закроют.

Свои потери судоходные компании пока не подсчитывали. По словам Владимира Родионова, приказ принимался без консультаций с участниками рынка. АВПС намерено обратиться в прокуратуру с просьбой проверить его законность.