В Горизбиркоме признали, что кандидата в депутаты в «Полюстрово» неправомерно сняли с выборов

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии начала рассматривать первые жалобы на отказ в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты. Так, 8 июля члены комиссии пришли к выводу, что кандидата в депутаты совета округа «Полюстрово» неправомерно сняли с выборов.

Отказ представителю «Справедливой России» муниципальный избирком выдал по той причине, что кандидат принёс заявление на выдвижение в электронной форме, но не в нужном формате. При этом в комиссию была также сдана бумажная копия.

Рассмотрев жалобу эсера, члены Горизбиркома решили рекомендовать ее удовлетворить и обязать комиссию рассмотреть вопрос о регистрации заново.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что сотни кандидатов в муниципальные депутаты получают отказы в регистрации на выборах в местные советы. До этого оппозиционеры стояли в искусственных очередях, чтобы подать документы.