Жители Кузбасса пытались незаметно украсть рельсы для Транссиба. Полиции помогли небрежность с документами и страсть к чистоте

Рельсы, предназначенные для ремонта пути на станции Юрга-1 Транссиба, были украдены местными жителями. Они оставили полицейским наводку в виде бумаг с личными данными, которыми они вытирали руки.

«Личности подозреваемых были установлены сразу. Оперативники нашли на месте погрузки мятые листы бумаги, которыми похитители, вероятно, вытирали испачканные ржавчиной руки. Это были фрагменты договора купли-продажи автомобиля и постановлением о наложении на нового владельца административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения», – сообщается 8 июля на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Злоумышленниками, которые увезли разрезанные рельсы на автомобиле, оказались два ранее судимых местных жителя 20 и 30 лет. Они уже успели сдать находку в пункт приема металлолома. Ущерб железной дороге оценен в 30 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.