Троицкий мост и Заневский проспект временно лишат трамваев

Дорожники на несколько дней поменяют трамвайные маршруты в центре Петербурга и в Красногвардейском районе. В ближайшие выходные трамваи не будут ходить по Троицкому мосту и Заневскому проспекту.

Как сообщает 8 июля пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвайное движение по Троицкому мосту будет закрыто с 00:00 до 10:00 13 июля и с 18:00 13 июля по 5:00 15 июля. Связано это с дорожными работами на Дворцовой набережной.

На время работ трамваи маршрута №3 будут следовать от конечной станции «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной улицы, затем по Инженерной, улице Белинского, Литейному проспекту, Литейному мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту и улице Смолячкова (обратно – по Лесному) до конечной «Станция метро «Выборгская».

А с 11:00 12 июля до 5:00 15 июля в связи с производством дорожных работ в зоне трамвайных путей закроют трамвайное движение по Заневскому проспекту. Трамваи №65 будут ходить от конечной станции «Река Оккервиль» по действующей трассе до Заневского, далее по Новочеркасскому, Среднеохтинскому, Полюстровскому и Пискаревскому проспектам, улице Жукова, Кондратьевскому проспекту, улице Комсомола и улице Академика Лебедева до конечной станции «Боткинская улица». В обратном направлении они проследуют по Боткинской улице и улице Комсомола.