Водитель, сотрудничающий с Яндекс.Такси, помог «Лиза Алерт» найти пропавшего дедушку и получил награду

фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

Добровольцу Константину Сидорову вручили премию Special Award на Moscow Urban Forum 2019.

В разных городах страны ежедневно исчезают люди: дети не возвращаются из школы, туристы теряются в горах, пенсионеры забывают адрес и не могут найти дорогу домой. В поиске пропавших помощь простых горожан оказывается бесценной. В роли добровольцев решили выступить водители, выполняющие заказы Яндекс.Такси. Они фактически пополнили ряды волонтёров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Сегодня к сервису подключено более 500 тысяч водителей-партнёров.

Яндекс.Такси и «Лиза Алерт» объявили о начале сотрудничества в декабре 2018 года. Пользу от сотрудничества оценили на Московском урбанистическом форуме, где вручают награды за выдающиеся достижения в области городских инициатив. На Moscow Urban Forum 2019 проект Яндекс.Такси и «Лиза Алерт» получил премию Special Award.

Награду от лица компании получил Константин Сидоров из Ульяновска. Несколько дней назад он помог найти и вернуть домой пропавшего 72-летнего дедушку.

27 июня в «Лиза Алерт» поступила заявка о пропавшем пенсионере. Пожилой человек вышел из реабилитационного центра и исчез. В 13:54 Яндекс.Такси разослали ориентировку водителям города. Буквально через час водитель Константин Сидоров позвонил на горячую линию с хорошей новостью. Дедушка найден. Водитель привез пропавшего в отделение полиции. Пенсионера встретили благодарные родственники.

Как это происходит технически. Если «Лиза Алерт» ищет человека в городе, где работает водитель, ему в водительское приложение «Таксометр» приходит уведомление. Таксист может увидеть фотографию исчезнувшего человека, его особые приметы, приблизительное место, где его видели в последний раз, а также номер для связи с поисковым отрядом. Если таксист заметит похожего человека среди пешеходов или своих пассажиров, он может сообщить об этом на горячую линию. Оператор расскажет, что делать дальше. За время сотрудничества было разослано более 200 ориентировок: водители не раз помогали в поисках людей.