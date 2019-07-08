«В кроссах из переработанного пластика круче, чем в «гучах». Топ-шмоткесса страны поясняет за рынок люксового шмота и тонкости борьбы с палью

Годовой оборот черного рынка люксовых товаров в России составил 280 млрд рублей и превысил легальную торговлю люксом, утверждает «Коммерсантъ». Те, кто занимается сравнением «натуры» и «пали» профессионально, улыбнулись.

Блогер Чума Вечеринка/кадр из видео/Луи Вагон/YouTube

«Я не очень люблю слово блогер, я все-таки делаю проект. Я историк моды и шмоткесса», – говорит создательница фэшн-канала «Луи Вагон» Чума Вечеринка. Всего за год «Луи Вагон» набрал около 400 тысяч подписчиков, а самое популярное видео про студента из общаги, одетого на полмиллиона рублей, — почти 5 млн просмотров. Ее видео отличает неповторимый слог с налетом старорусской лексики и сельского говора и отсутствие идолопоклонничества перед даже самыми заоблачными брендами. Чума Вечеринка летала в Гуанчжоу, чтобы записать интервью с самым настоящим черным ресейлером люксовой одежды и аксессуаров (паленых, конечно же), неоднократно разрезала ножницами на видео брендовые вещи, чтобы проверить, поддельные они или нет, а однажды даже уничтожила оригинальные кроссовки, хотя изначально этого не планировала. «Фонтанке» Чума Вечеринка рассказала, может ли обычный человек отличить паленую вещь от «натюрельной» и в чем заключается самая лютая тайна люксового бизнеса.

- Вы согласны с выводами авторов публикации в «Коммерсанте»?

– Я смеялась, когда ее читала. Теневую экономику невозможно подсчитать. А если они учитывают вообще всю возможную паль, обороты, конечно, значительно больше 280 миллиардов. Если же они говорят токмо про паль очень высокого уровня, то там не может быть таких оборотов. Невозможно произвести точную копию сумки люксового бренда в огромных количествах, енто все равно затратно. По какому принципу авторы исследования делали свои подсчеты? Брали ИП теневых бизнесменов? Вывод, что «торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн», тоже забавный. Паль никуда из торговых центров не уйдет, и рост рынка пали онлайн связан не с этим «уходом». Супермаркеты тоже закрывают свои точки и начинают торговать через Интернет, и контрафакт здесь ни при чем. Ежели мы гутарим о пали в люкс-сегменте, то она не просто хорошего качества, а в точности повторяет оригинал. И, чтобы такую подделку определить, важно смотреть на фурнитуру бренда. Но есть мудрое зерно в статье – что рынок пали будет увеличиваться. Да, енто действительно так.

- А в чем причина? Народ беднеет или молодежь хочет понтануться, но сэкономить при этом?

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– Нет. Люксовая паль стоит не особо дешево. Мы просто гутарим о разных причинах возникновения реплики. Есть паль, которая повторяет оригинал процентов на 60 и ниже. Она продается в ноунеймовских торговых центрах. И народ скупает ее потому, что воспринимает как масс-маркет. Енто могут быть рынковые точки, где покупателям все равно. Человек может в торговом центре взять легальный масс-маркет-бренд, а может в полулегальном торговом центре что-то паленое купить. И ценники не очень-то отличаются. А рынок люксовой пали растет не потому, что у населения денег нет, а потому, что она в производстве дешевле. Мы покупаем бренд, потому что поддерживаем идею дизигнера, а бренд, в свою очередь, берет не только за идею и качество, но и за рекламу, маркетинг. А пали не нужно поддерживать дизигнера, достаточно просто произвести товар.

- Какие бывают уровни пали? Реплика лучше, чем паль?

– Паль и реплика суть одно и то же. Бывают процентные соотношения. То, что считается условным дешевым мусором, производится фабриками для отвода глаз. Чтобы люди в погонах, которые приходят в заводские помещения с проверкой, увидели товар с надписью «Off-black» и ушли. В современном мире мы ентот мусор, который хуже масс-маркета, даже за реплику не считаем, но енто тоже паль. А дальше идет паль уровнем повыше, которая может чуть-чуть отличаться по цветовой гамме, по качеству ткани.

- Где-то строчечка кривая?

– Кривая строчечка бывает и в оригинале, и енто даже хорошо. А бывает так, что на производстве оригинала кто-то продает черному рынку лекала до выхода новой модели, допустим, кроссовок. Завод пали узнал, какая у кроссовки будет подошва, ткань и цвета, и начал делать контрафакт. А бренд в процессе производства что-то в последний момент изменил, расцветку, например. Или завод не смог повторить полностью технологию производства стелечки — не купили еще нужное оборудование. И паль оказывается не очень-то настоящей. А бывают ситуации, когда ты даже не можешь отличить, реплика или нет.

- Это подделки такого уровня, как вы в своих видеороликах разрезаете?

– Да, когда, чтобы понять, паль или нет, надо немного нарушить консистенцию.

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- А бывает так, что и высококлассная паль, и настоящие подлинные вещи происходят с одного и того же завода?

– Енто опасный вопрос, и я не могу на него ответить.

- Почему? Все подозревают, что так и есть, но не могут доказать?

– Енто уже не моя компетенция. Я же не полиция. И я не могу оперировать какими-то фактами, которые могли бы мои догадки подтвердить.

- Даже звезды попадаются в России на пали. Человек может без помощи профессионала отличить паль от оригинала?

– Да, можно, потому что бренды сами рассказывают о том, на что надо смотреть и что сравнивать. Люди просто не любят искать информацию. А потусовавшись в специализированных блогах вроде моего или на сайтах людей, которые занимаются легичекингом, то есть распознаванием пали, можно выяснить, что в определенных брендах надо проверить код по сайту на сумках или обуви. Конечно, теневой рынок даже их пытается подделать — они берут коды, которые существуют реально. Но все равно проскакивает беда на уровне внутренних бирочек и мелких деталей. Если говорить о бирках на одежде, то совсем тяжело. И там велика вероятность, что вы не распознаете паль. Бывает так, что на пришитой к футболке бирке, когда ты ее разворачиваешь, не должен просвечивать бренд. Самое лучшее спасение от пали — ничего не покупать онлайн у непонятных перекупщиков и в инстаграм-магазинчиках. Но даже в торговом центре вы должны чекать, если хотите купить, например, сумку люксового бренда.

- А откуда берутся вещи, которые вы казните в своих видеовыпусках?

– В открытом торговом центре реплики будут очень распознаваемы — будет видно, что енто паль. В Москве и других городах есть закрытые шоу-румы, в которые непросто попасть. У них есть свои легичекеры, и они показывают реплики высокого уровня. Но енто вечная проблема для меня: когда просвещаешь людей, важно не упасть в пропаганду того, против чего просвещаешь.

- Были случаи, когда вы порезали что-то настоящее в эфире?

– Енто был элемент кроссовка. Вещи, которые в кадре, не возвращаются, так он остался на память . Что-то я резала не в кадре, чтобы понять, как натюрель устроен внутри. У меня уже собрался небольшой музей. Что-то бренд сам дает, потому что уверен, что у них все хорошо, и они только за, чтобы мы показали вещь. Иногда те, кто уважает мою работу, дают мне натюрельные вещи, потому что я сделаю с ними классное видео.

- А зачем молодежь вообще играет в брендоманию и логоманию? Сейчас же, наоборот, среди молодых принято считать, что главное — гулять по Парижу, и неважно, сколько стоят кеды, в которых ты по нему гуляешь.

– На самом деле кеды и Париж — относится к более старшему поколению. Логотипы и бренды для нас все равно означают принадлежность к какому-то сословию, к какой-то касте. Потому что, если у тебя написан бренд, ты сразу понимаешь, сколько вещь стоит. Молодежи хочется быть причастными к чему-то такому, потому что, пока ты еще ничего не добился, не определился с карьерными путями и не идентифицируешь себя как личность, ты все равно уже хочешь выглядеть успешным. Взрослые чебуреки скупают бренды, когда не могут найти собственный стиль, не понимают, что для них круто, важно, и как они хотят выглядеть, что им идет. Бывает проецирование комплексов в логоманию.

В Петербёрге молодежь меньше подвержена брендомании и логомании, чем в Москве. Потому что у вас есть замечательные европейские брендовые барахолки, где можно купить бренд секонд-хенд за копейки. В Москве ценник даже на секонд-бренды сразу завышается.

Но, если брать молодняк в общем, то они, конечно, уходят от брендомании. Сейчас намного трендовее темы переработки и осознанного потребления. Логомания среди подростков бушевала в 2017 и 2018. А сегодня быть в кроссах, которые сделаны из переработанного океанического пластика, круче, чем быть в «гучАх». Ентот тренд есть в крупных городах и, видимо, скоро пойдет в регионы.

Беседовала Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»