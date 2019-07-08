«Будь здоров без докторов». Кандидат в депутаты подарил вологжанам лекарства от диареи, кашля, боли и нервов

Жительница Вологды получила от кандидата в депутаты пакет со странным набором дешёвых лекарств. Женщину презент оскорбил, однако курьеры буквально заставили её принять подачку.

Как пишет 8 июля «Деловая Вологда», в пакете с надписью «Будь здоров без докторов» были мочегонное, препараты от кашля, боли, диареи и валерианка «от нервов». К экстренной аптечке была приложена агитационная газета, которая рассказывает о жизненном пути и свершениях руководителя ДК «Речник» Михаила Маныка, идущего на выборы в гордуму.

Женщина, получившая «подарок», живёт на улице Машиностроительной. Она рассказала, что газету и лекарства ей в квартиру принесли мальчики лет 10 – 12. Вологжанка была оскорблена содержимым пакета и попыталась отказаться, но юные курьеры убедили ее взять набор, объяснив, что могут лишиться зарплаты.