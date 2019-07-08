«Мы, грузины, ничего не боимся!» Сотрудник «Рустави 2» рассказал «Фонтанке», почему сжёг свою аккредитацию

Одним из первых на поступок телеведущего «Рустави 2» Георгия Габуния отреагировал его коллега Леван Ростомаули. Он демонстративно сжег редакционное удостоверение и уволился.

Александр Миридонов/Коммерсантъ

Что стоит за скандалом вокруг грузинской телекомпании «Рустави 2», где автор итоговой программы позволил себе нецензурное в адрес умерших родителей президента РФ. Ответ на этот вопрос 8 июля ищут все, кто способен отодвинуть эмоции на второй план. «Фонтанка» связалась с теперь уже бывшим сотрудником «Рустави-2» Леваном Ростомаули, чтобы понять, зачем минувшей ночью он показательно сжёг своё удостоверение. До вчерашнего дня Ростомаули был автором одного из самых рейтинговых проектов телеканала.

- Леван, я правильно понимаю, что вы решили прекратить общение с «Рустави 2» после эфира Георгия Габуния?

– Да. Потому что Габуния [плохо] говорил в эфире. Грузинский журналист сказал в эфире [ерунду] про мёртвых людей. Поэтому я вчера ходил к зданию телекомпании.

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- Сколько людей собралось?

– Там собралось около полутора тысяч человек. И это не был политический митинг. Это был человеческий посыл грузин. Это не политическая акция вообще. Я работал на «Рустави 2» и поэтому пришёл туда вчера. Я вчера сжёг на акции своё удостоверение сотрудника телеканала, свою аккредитацию.

- Говорят, что туда пришли, в основном, «пророссийски настроенные» пенсионеры.

– Пенсионеры были, да. Были и маленькие дети. Были люди и среднего возраста, и молодёжь. Полиция не мешала.

- СМИ пишут, что ваш проект на телеканале был одним из самых рейтинговых. Не жалко терять столь заметное дело?

– Нет! Мне этого не жалко, потому что там, где мой грузинский народ, там и я. Лучше я буду с народом, чем на этой стороне. Я сразу скажу. Я не люблю вашу власть, вашу думу. Россия – оккупант. Но я люблю ваших людей! Я люблю вас! Я люблю Петербург!

- Как дальше будете зарабатывать на жизнь?

– Я был и остаюсь актёром в театре. На «Рустави 2» я точно больше работать не буду. Там я теперь заблокирован. И это мой осознанный выбор. Другие телеканалы меня пока не приглашали. Может быть, и останусь на ТВ, если пригласят.

- Что, на ваш взгляд, произошло вчера в программе Габуния? Зачем он так старательно использовал табуированные оскорбления в адрес мёртвых родителей Путина?

– Да потому что он [хрен]! Может быть, он это делал специально. Чёрт его знает! Может быть, хочет больше рассорить нас…

- Насколько я знаю, многие в Грузии сейчас вполне серьёзно опасаются, что Москва на этот ответит болезненно. Вы чего ждёте от Путина теперь?

– Я понимаю, что он оскорблён… Я не знаю, что он предпримет.

- Госдума ставит вопрос о запрете поставок вина и минеральной воды из Грузии, о прекращения денежных переводов.

– Мы, простые люди здесь хотим мира! Дружить хотим!

- Госдума хочет дружить по своим правилам.

– Они не могут не пугать теперь. Но я бы им сказал так: не умеешь [ходить в туалет по-большому], не мучай [пятую точку]! Понятно?!

- Это выражение понятно и без перевода! Пресс-секретарь Путина заявил, что произошедшее – «большой позор для грузин». Согласны?

– Да, я согласен, что это большой позор…

- Но причём тут все грузины? Как из этой ситуации теперь выходить?

– Мой дорогой, я не политик. Я грузин. Обыкновенный человек. Я актёр театра. Как простой человек я могу сказать, что политики нас хотят поссорить. Но зачем им это нужно, я не знаю. Я лично жду, что теперь скажет прокуратура. Я хочу, чтобы и Габуния, и Гварамия (директор «Рустави 2». – Прим. ред.) были арестованы!

- Даже так?

– Да! Именно так. Потому что эти люди хотят войны.

- Думаете, что до этого может дойти?

– Дойдёт!

- Я не про арест, я про войну.

– Потому я и вышел вчера и сжёг свою аккредитацию, потому что я не хочу войны! И я не знаю никого, кто бы хотел войны! Мы вас любим! Война – это очень и очень плохо!

- Принято считать, что «Рустави 2» – это канал Михаила Саакашвили. Это до сих пор так?

– Да. Это его телеканал. Но не думаю, что сам Саакашвили стоит за этой неприятной историей. Но я просто не знаю этих вещей. Но если Миша меня слышит сейчас, я бы ему сказал, что пусть он свою [пятую точку] оставит на своём месте. Чтобы он и его ребята эту [задницу] остановили.

- Многие неоднократно отмечали, что нет плохих отношений между грузинами и русскими, есть плохие отношения между политиками. Вы не боитесь, что момент, когда рухнут и человеческие связи, как было у России с Украиной после 2014 года, уже не за горами?

– Это выглядит логично… Но мы, грузины, ничего не боимся! Мы не хотим агрессии. Мы хотим дружбы!

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»