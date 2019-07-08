Первый потенциальный «афронавт» погиб в аварии, не дождавшись полета в космос

Мандла Масеко был отобран в группу для суборбитального полета из миллиона участников из 75 стран. Но побывать в космосе ему так и не удалось.

Тридцатилетний житель ЮАР Мандла Масеко мог стать первым чернокожим африканцем, побывавшим в космосе, но погиб в аварии на мотоцикле, прежде чем смог воплотить свою мечту в реальность.

Южноафриканец опередил миллион других участников из 75 стран и был отобран в группу из 23 человек для суборбитального полета на корабле Lynx Mark II, пишет 8 июля The Guardian. Недельный отбор проходил в 2013 году по программе Apollo Space Academy в космическом центре имени Кеннеди и включал в себя прыжки с парашютом и тренировки в центрифуге. Но самым запоминающимся событием для Масеко стала встреча с Базом Олдрином, одним из первых людей, побывавших на Луне.

Предполагалось, что полеты космоплана Lynx Mark II начнутся в 2015 году, однако компания XCOR, разрабатывавшая этот двухместный мини-шаттл, начала испытывать финансовые трудности и в 2017 году полностью обанкротилась. Все ее неоконченные разработки, включая недостроенный космоплан, достались некомерческой организации, которая занимается образовательными программами и не планирует полетов в космос.

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Несмотря на это, за Масеко прочно закрепилась кличка «афронавт», хотя основным его занятием была работа в качестве диджея. Он также пытался вступить в ВВС ЮАР, но так и остался кандидатом в офицеры. Однако чернокожие сограждане видели в нем возможность полета «настоящего африканца» в космос, и его победа в жестком отборе была источником национальной гордости и, как писали местные издания, возможностью «нанести Южную Африку на галактическую карту».

При этом в космос уже летал один гражданин Южно-Африканской Республики. Это был бизнесмен и филантроп Марк Шаттлворт, который побывал на МКС в 2002 году, куда прибыл на борту российского корабля «Союз ТМ-34». Но, в отличие от Масеко, он был представителем белого населения Черного континента.