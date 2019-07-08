Путин назначил экс-главу Ингушетии Евкурова заместителем Шойгу. Пришлось опять расширять штат Минобороны

Покинувший пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте правовой информации 8 июля.

Глава государства также присвоил Евкурову воинское звание генерал-лейтенанта. Евкуров стал вторым первым заместителем Сергея Шойгу. Всего у министра обороны теперь 12 замов.

В июле прошлого года штат заместителей Шойгу расширяли ради экс-командующего ЗВО Андрея Картополова. Боевой генерал возглавил политруков Минобороны.

Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. Эксперты связывали уход Евкурова с протестами из-за установления новой административной границы с соседней Чечней, он сам эту связь отрицал.