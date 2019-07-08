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Бизнес
08.07.2019 15:03
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Петербургские антимонопольщики аннулировали закупку метрополитена на полмиллиарда. Не хватило чертежей

Санкт-Петербургское УФАС России выдало предписание ГУП «Петербургский метрополитен» об аннулировании закупки электрических запасных частей для подвижного состава. Участникам не хватило чертежей. 

Как сообщает ведомство 8 июля, комиссия УФАС рассмотрела жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» при проведении закупки, разбитой на 16 лотов. Заявитель указал, что ряд чертежей запчастей, приведенных в составе документации, отсутствуют. Жалоба признана обоснованной. 

Компания «Моспик» зарегистрирована в Петербурге в 2013 году, сейчас, согласно СПАРК, принадлежит Игорю Ромашову и Владимиру Клюеву. Является одним из поставщиков «Петербургского метрополитена»; в частности, в 2018 году заключила контрактов с ГУП почти на 150 млн рублей. 

Закупки «Петербургского метрополитена» в последнее время часто попадают в поле зрения СМИ. Ранее «Фонтанка» писала о поставках швейцарского кабеля для подземки, а также запасных деталей для подвижного состава, обращая внимание на странности ценообразования.

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