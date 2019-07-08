«Безвозмездно, то есть даром». Еще семь многодетных семей ждут свои дома в Ольгинской детской деревне

Семь приемных многодетных семей получили сертификаты на заселение в будущие коттеджи в Ольгинской детской деревне в Парголово. Пока в деревне заложены фундаменты под дома, которые планируют построить в течение года.

Фото предоставлено компанией «Дальпитерстрой»

Как передает корреспондент «Фонтанки», сертификаты переданы семьям 8 июля. Двухэтажные дома площадью около 250 квадратных метров с прилегающими участками в 12 соток после постройки петербуржцы получат в безвозмездное и бессрочное пользование. Документ подтверждает право проживания в доме.

Чтобы получить возможность поселиться в детской деревне, семья подает заявку в попечительский совет фонда «Наши дети – будущее отечества». Обязательное условие – наличие своих и приемных детей и намерение усыновлять еще. В одной семье здесь воспитывают примерно 8–10 приемных детей. При достижении такого количества детей жилье разрешается оформить в собственность и передавать по наследству.

Благотворительный проект поселка для приемных семей развивается силами бизнеса, и строительство идет не так быстро, как хотелось бы. Сейчас в деревне живут 19 семей, с учетом получивших сертификаты их будет 26. Совсем недавно после чистового ремонта в свои дома въехали семьи, получившие ключи в прошлом году. В общей сложности на воспитании у резидентов 272 ребенка, из которых 35 – с особенностями развития. Количество жителей постоянно меняется, так как семьи расширяются.

Одна из обладательниц сертификата на заселение – Вероника Кудрявцева, «профессиональная» многодетная мама, глава ассоциации приемных родителей Санкт-Петербурга. Она воспитывает восемь приемных детей с особенностями: четверо совсем малыши, двум девочкам по 11 лет и еще двум по шесть лет. Сейчас семья живет в двухкомнатной квартире в Калининском районе, где уже довольно тесно. Здесь они будут дожидаться своего коттеджа и переедут, как только он будет готов. «Выпускаться» и уезжать из деревни после 18 лет воспитанникам не обязательно – они могут остаться жить со своей семьей или тоже усыновить детей и подать заявку на участие в такой же программе.

– Мы рады возможности создать «родовое гнездо» здесь, – говорит Вероника Кудрявцева. – Хотелось бы воспитывать и наших внуков в этом поселке, и жить всем вместе под одной крышей.

– В Парголово пока 35 домов, и столько же мы хотим построить на юге. В идеале мы стремимся к сотне, – рассказал «Фонтанке» директор компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров. – Конечно, микрорайону нужна социалка, и сейчас мы получаем разрешение на строительство школы на 1600 мест, хотелось бы сдать ее в конце 2020-го – середине 2021 года. Построить ее полностью на деньги дольщиков невозможно, поэтому, конечно, нужна поддержка от города. Сейчас живущие здесь дети учатся в школе ближайшего микрорайона, но ее уже недостаточно.

Председатель фонда «Наши дети – будущее отечества» Александр Поспелов уточнил, что себестоимость одного коттеджа составляет примерно 15 миллионов рублей, поэтому строительство идет медленно. На сегодня основная проблема поселка – это газификация, все дома надо перевести на газовое отопление, так как электрическое обходится очень дорого. На этот переход требуется финансирование, но проблему рассчитывают решить уже в этом году.