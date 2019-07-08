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Общество
08.07.2019 14:55
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«Женщины слабее умом». Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов назвал женщин глупыми, но терпеливыми

Мужчины умнее женщин. Именно так считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Свою точку зрения на интеллектуальное гендерное неравенство он озвучил в эфире радио «Радонеж» 8 июля.  

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал священник.  

Однако Смирнов сразу же дополнил своё утверждение тем, что женщина гораздо терпеливее мужчины и в ней больше любви. 

 «Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг <...> как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают», — сказал Смирнов. 

 Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства известен как борец с пропагандой гомосексуализма, защитник традиционных христианских ценностей, в частности традиционной семьи и морали.

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