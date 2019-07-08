БГ, Макаревич, Рома Зверь, Manizha и другие снялись в клипе в поддержку фигурантов «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева выложила на своей странице в Facebook 8 июля видео на песню Чиж & Co «Русская» («Хочу чаю»). В ней строки о любви к политзаключенному поют звезды российской эстрады — Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Василий Обломов, Manizha и сама Татьяна Лазарева. Год назад она стала организатором «Марша матерей» против дела «Нового величия».
Нынешняя публикация приурочена к заседанию в Люблинском суде Москвы, которое проходит в эти минуты.
«За полтора года следствию так и не удалось найти конкретных доказательств вины подсудимых, а обвинение заключается в том, что они обсуждали возможность смены власти в нашей стране, – пояснила свою позицию Лазарева. – Просто люди обсуждали политику. И в ситуации, в которую попали обвиняемые по этому делу, может оказаться любой неравнодушный российский гражданин, обеспокоенный судьбой отечества и обсуждающий это с друзьями. Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе, поддерживают несправедливо осуждённых людей и также обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны».
Справка:
Экстремистское сообщество «Новое величие» якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью. Молодые люди, считает следствие, вели агитацию в соцсетях, раскидывали по ящикам листовки и клеили постеры. Их материалы, установила экспертиза, оправдывают насилие.
Особый резонанс это дело получило из-за ареста двух юных фигуранток — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, всех фигурантов задерживали в марте 2018 года. Содержание под стражей подорвало здоровье девушек, возмущенные жители Москвы и Петербурга провели «Марши матерей» в защиту фигуранток. Под давлением общественности Павликову и Дубовик отпустили под домашний арест. Павликова после этого попала в клинику неврозов.