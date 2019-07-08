БГ, Макаревич, Рома Зверь, Manizha и другие снялись в клипе в поддержку фигурантов «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева выложила на своей странице в Facebook 8 июля видео на песню Чиж & Co «Русская» («Хочу чаю»). В ней строки о любви к политзаключенному поют звезды российской эстрады — Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Василий Обломов, Manizha и сама Татьяна Лазарева. Год назад она стала организатором «Марша матерей» против дела «Нового величия».

Нынешняя публикация приурочена к заседанию в Люблинском суде Москвы, которое проходит в эти минуты.

«За полтора года следствию так и не удалось найти конкретных доказательств вины подсудимых, а обвинение заключается в том, что они обсуждали возможность смены власти в нашей стране, – пояснила свою позицию Лазарева. – Просто люди обсуждали политику. И в ситуации, в которую попали обвиняемые по этому делу, может оказаться любой неравнодушный российский гражданин, обеспокоенный судьбой отечества и обсуждающий это с друзьями. Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе, поддерживают несправедливо осуждённых людей и также обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны».