Бывший глава комитета по энергетике Владислав Петров возглавил «Петербургтеплоэнерго»

Гендиректором «Петербургтеплоэнерго» стал бывший глава комитета по энергетике Петербурга Владислав Петров. «Фонтанка» анонсировала это назначение.

Как следует из сообщения компании от 8 июля, Петров сменил на должности директора Андрея Сухарева еще в конце июня. «Фонтанка», напомним, подробно писала о грядущем назначении. Неожиданностью оно не стало: компанию контролирует «Газпром теплоэнерго», а оно, в свою очередь, входит в группу «Газпром межрегионгаз», где ранее произошли кадровые перестановки. В частности, предприятие вместо Кирилла Селезнева возглавил Сергей Густов. Именно он с 2004 по 2015 год руководил «Петербургтеплоэнерго», после чего покинул компанию, а затем из ПТЭ со скандалом ушла и его команда.

Владислав Петров работает в сфере теплоэнергетики с 1997 года. В ГУП «ТЭК» дослужился до начальника управления эксплуатации и ремонта тепловых сетей, после чего ушел в комитет по энергетике на должность заместителя председателя. С 2009 по 2011 год руководил администрацией Красносельского района, после чего вернулся в комитет, возглавив его. Однако второй этап работы в Смольном не был долгим — Петров покинул ведомство на волне скандального «трубного дела».

Назначение Петрова стало частью целого комплекса перестановок в городском теплоэнергетическом комплексе. ГУП «ТЭК» и «Теплосеть Санкт-Петербурга» покинули гендиректоры Игорь Федоров и Игорь Стренадко. Предприятия временно возглавили соответственно Иван Болтенков и Антон Свиридов.