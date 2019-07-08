Генпрокуратура Украины посчитала телемост с Россией «покушением на совершение госизмены»

Работников телеканала NewsOne, на котором собирались устроить телемарафон «Надо поговорить» с телеканалом «Россия-1», вызвали на допрос по делу о «покушении на совершение госизмены». Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«В связи с планами телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом, генпрокуратура зарегистрировала сегодня [8 июля] производства о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», – написал 8 июля Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, все причастные – от владельца до ведущего – вызваны на допрос. «Готовится представление в суд об аресте активов», – уточнил генпрокурор.

Напомним, на 12 июля был запланировал телемост, в рамках которого «россияне и украинцы, далекие от политики» смогли бы обсудить различные вопросы. Ведущими с российской стороны были выбраны Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Елена Кирик и Василий Голованов должны были представлять Украину. Президент Владимир Зеленский назвал идею «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом». Он увидел в инициативе попытку разделить украинцев. Национальный союз журналистов Украины обвинил телеканал во «внутрикремлевской пропаганде». 8 июля NEWSONE в одностороннем порядке отменил телемарафон.