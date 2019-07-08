В Петербурге на Instagram-фестивале для молодых родителей соберут «коробку храбрости» для тяжелобольных детей

В Северной столице 10 июля состоится крупнейший Instagram-фестиваль для родителей Insta Mama Picnic. Помимо развлечений и познавательных мероприятий посетители соберут «коробку храбрости» для детей, проходящих лечение в больницах Петербурга.

Insta Mama – это самые посещаемые и ожидаемые фестивали среди родителей Санкт-Петербурга, собирающие на одной площадке молодые семьи для качественного и приятного времяпрепровождения. Гостям предлагают различные активности, мастер-классы для детей, лектории для взрослых и пр.

По традиции к фестивалю присоединится Благотворительный фонд «Клуб добряков», который вырос из личного профиля в Instagram Маши Субанты. На сегодняшний день «Клуб добряков» – это огромная команда волонтёров, которая оказывает помощь детям по всей России.

На фестивале волонтёры будут собирать игрушки для «коробки храбрости». Такие коробки сейчас стоят во многих больницах, где проходят лечение дети, это помогает маленьким пациентам преодолеть страх перед процедурами и болью – ведь многие из них борются с тяжелейшими недугами. «После болезненных процедур из коробки появляется игрушка, которая вручается маленькому храбрецу. Ожидание новой игрушки, сюрприз, желание пополнить коллекцию новым героем — всё это хоть немного, но отвлекает от боли. Это призы за смелость. И поэтому коробка эта так и называется «Коробка Храбрости», – говорят в «Клубе добряков».

Гостям Insta Mama Picnic предлагают собрать игрушки для коробок, которые стоят в Детской городской больнице № 2 Святой Марии Магдалины и Детском городском клиническом центре им. Раухфуса. Можно принести любые игрушки, но которые можно протереть или помыть. Подойдут: машинки, куколки, фигурки животных, небольшие наборы конструкторов, пазлы, детские фонарики, пальчиковые игрушки, брелочки и т.д. Нельзя приносить колющиеся, бьющиеся, мягкие игрушки. И обязательное условие – все игрушки должны быть новыми, так как у детей в больнице ослаблен иммунитет.

Фестиваль пройдёт 10 июля с 11:00 до 20:00 в «Севкабель Порт». Вход свободный.