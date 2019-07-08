На ремонт дорог в Петербурге в 2019 году дополнительно направят 2,4 млрд рублей

В адресную инвестиционную программу ремонта дорог могут дополнительно добавить 2,4 млрд рублей. Об этом 8 июля сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Дополнительное финансирование переведут с нескольких объектов капитального строительства. Харлашкин не уточнил, каких именно. Он также подчеркнул, что по этим объектам из-за проблем с выкупом земли ведутся судебные разбирательства, что означает невозможность проведения работ. Чтобы выделенные в этом году деньги не остались без применения, их направят на текущий ремонт.

«Фонтанка» подробно рассказывала о планах Смольного по восстановлению дорог в этом году. В общей сложности на обновление асфальта планируется потратить 5 млрд рублей. Большую часть этих денег власти уже распределили между подрядчиками.

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