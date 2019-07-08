Ростех представил первого отечественного робота-бариста. У него только одна рука

Госкорпорация «Ростех» 8 июля представила робота, который может работать как бариста. В качестве демонстрации он готовит кофе на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Коллаборативные роботы позволяют минимизировать человеческий фактор на производстве, которое требует высокой точности и неизменного уровня качества. Они могут выполнять работы по сварке, резке, пайке, сборке, а также проведению лабораторных анализов, испытаний и другого. Такие устройства также можно использовать в ретейле», – рассказал 8 июля директор Ростеха Олег Евтушенко.

В «суставах» роботов размещены сервоприводы с контроллером, энкодером и волновым редуктором – это одно из ключевых конкурентных преимуществ разработки. Настройка робота под конкретную задачу проводится с помощью интуитивно понятного интерфейса, уверяют разработчики.

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Как отмечают в компании, разработка абсолютно безопасна и может работать в непосредственной близости от человека. Технологическим партнером Ростеха в проекте выступила Rozum Robotics – портфельная компания Фонда прямых инвестиций «Индустрия 4.0», созданного при участии госкорпорации.