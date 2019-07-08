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Происшествия
08.07.2019 14:16
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Не долетевший до Берлина самолёт авиакомпании «ЮТэйр» штатно приземлился во Внуково

Вынужденно развернувшийся в небе над Литвой Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр»  приземлился в столичном Внуково днём 8 июля. 

Как сообщает «Москва 24», посадка прошла штатно. Напомним, рейс UT705, вылетевший из Москвы в Берлин, резко развернулся над Каунасом – как сообщали в СМИ, якобы из-за чрезвычайной ситуации на борту. Командир судна принял решение вернуться, по предварительной информации, из-за отказа системы кондиционирования.

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