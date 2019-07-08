Не долетевший до Берлина самолёт авиакомпании «ЮТэйр» штатно приземлился во Внуково

Вынужденно развернувшийся в небе над Литвой Boeing-737 авиакомпании «ЮТэйр» приземлился в столичном Внуково днём 8 июля.

Как сообщает «Москва 24», посадка прошла штатно. Напомним, рейс UT705, вылетевший из Москвы в Берлин, резко развернулся над Каунасом – как сообщали в СМИ, якобы из-за чрезвычайной ситуации на борту. Командир судна принял решение вернуться, по предварительной информации, из-за отказа системы кондиционирования.