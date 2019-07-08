В Петербурге увеличился уровень автомобилизации: машина есть у каждого третьего

За период с 2010 по 2018 год среди петербуржцев стало больше автовладельцев: на тысячу горожан приходится 320 машин. Об этом 8 июля на совещании правительства сообщил председатель комитета по транспорту Смольного Александр Головин.

Он отметил, что 8 лет назад на тысячу человек приходилось 250 автомобилей. По его словам, этим объясняется недовыполненный план по количеству пассажирских перевозок. Кроме того, у петербуржцев набирает популярность пользование сервисами каршеринга.

Кроме того, в ходе совещания было сказано, что доля дорог в Петербурге, которые находятся в нормативном состоянии, составляет около 64%. К 2024 году этот показатель должен быть на уровне 85%.