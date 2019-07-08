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Власть
08.07.2019 14:10
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Замминистра промышленности выступил за «жесткую расчистку» рынка для оборонки, которая переходит на гражданскую продукцию

Заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев считает нужным путем «жесткого администрирования» расчистить рынок гражданской продукции под производителей из сферы оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет Znak.com. 

Как он рассказал на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 8 июля, уже сейчас правительство РФ разрабатывает финансовые и нефинансовые инструменты поддержки ОПК, переходящего на производство гражданской продукции. Например, если на конкурс на поставку оборудования поступило две заявки от российских производителей, иностранные производители уже рассматриваться не будут. А если российский поставщик предлагает аналогичную продукцию по более высокой цене (до 30%), предпочтение все равно предлагается отдавать ему.

«Это все меры объективные, потому что на этапе стартапа всегда нужно подставить плечо отечественному производителю, потому что он находится в неравных условиях. До этого гражданский рынок не стоял, не ждал, он занят. Чтобы расчистить этот рынок, нужны меры жесткого администрирования, иначе мы просто не дадим шанс отечественному производителю», — заявил Рязанцев.

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