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Происшествия
08.07.2019 14:24
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В Озерках «Фольксваген» самовольно уехал купаться

«Водное» ДТП, которое может стать фатальным для автомобиля, произошло, по словам очевидцев, днём 8 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

«Верхнее Суздальское озеро. Гостья из Челябинска забыла поставить своего железного коня на ручник. Конь сбежал на водопой», – иронично сообщает группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». 

В Озерках «Фольксваген» самовольно уехал купаться

По предварительной информации, никто не пострадал. Извлекали машину из озера сотрудники МЧС.

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3 июля другой съезд автомобиля в водоём оказался смертельным для двух человек. У станции «Жихарево» Mitsubishi Lancer опрокинулся в реку Ковра

 

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