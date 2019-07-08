Последний шанс для Егора

У маленького Егора первичный иммунодефицит – смертельное заболевание. Чтобы спасти малыша, была сделана трансплантация костного мозга. Но донорские клетки не прижились, болезнь вернулась. Сейчас мальчик снова на волосок от смерти, и ему снова необходима трансплантация. Провести повторную операцию российские медики не рискуют. Помочь готовы зарубежные специалисты. Но цена лечения для обычной семьи огромна.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на трансплантацию.

Гулаженко Егор, 3 года.

Первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь.

Необходима повторная трансплантация. Стоимость 19 747 438 рублей.

Первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь очень опасна. 90% детей с этим заболеванием умирают до того, как врачи смогут его диагностировать. Организм ребёнка не может бороться с инфекциями самостоятельно, поэтому любая простуда может стать смертельной.

Егору Гулаженко три года. И все это время он борется за свою жизнь. От гормональной терапии его раздуло, как шарик, от постоянных уколов и капельниц на теле не было живого места. И всё это было только подготовкой к самому сложному – трансплантации костного мозга.

В январе 2018 Егору сделали трансплантацию костного мозга в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. Чтобы организм мальчика не отверг спасительные клетки, ему постоянно приходилось принимать сильнейшие препараты, которые фактически травили организм. После тяжелейшей химиотерапии он был так слаб, что месяц его кормили внутривенно. Ему кололи морфин, чтобы заглушить постоянную боль. А после месяца в стерильном боксе мышцы малыша так атрофировались, что он заново учился ходить.

Но донорские клетки не прижились. Болезнь вернулась. Сейчас Егор снова на волосок от смерти. Но другого способа лечения его болезни кроме ТКМ не существует. Провести повторную трансплантацию от неродственного донора в России не решаются — если реакция «трансплантат против хозяина» будет такой же тяжёлой, ребёнок может её просто не пережить.

Помочь могут в израильской клинике «Хадасса», где огромный и успешный опыт лечения детей с таким же диагнозом, как у Егора. Здесь готовы провести ТКМ от неродственного донора и дают гарантии. Но стоимость лечения огромна — 19 747 439 рублей. Родители Егора не могут собрать такую сумму и вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям – эта операция последний шанс для их сына.

О том, как помочь Егору, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».