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Общество
08.07.2019 13:58
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«В связи с информационной кампанией и угрозой нападения». Телемарафон между Россией и Украиной отменяется

Украинский телеканал NEWSONE  принял решение в одностороннем порядке отменить телемарафон «Надо поговорить» с «Россией-1». Основной причиной названо противодействие «партии войны» на Украине, которая не хочет мира между соседними странами, сообщается 8 июля на сайте телеканала. 

«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака», – говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что столкнулись с «информационной кампанией против журналистов», «угрозой нападения на канал» и «использованием имени в предвыборной кампании ряда украинских партий». NEWSONE считает, что за давлением стоит «партия войны», которая не хочет, чтобы на Украине наступил мир. 

Напомним, на 12 июля был запланировал телемост, в рамках которого «россияне и украинцы, далекие от политики» смогли бы обсудить различные вопросы. Ведущими с российской стороны были выбраны Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Елена Кирик и Василий Голованов должны были представлять Украину. Президент Владимир Зеленский назвал идею «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом». Он увидел в инициативе попытку разделить украинцев. Национальный союз журналистов Украины обвинил телеканал во «внутрикремлевской пропаганде».

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