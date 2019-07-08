«Меридиан» из Европы в Китай: Медведев одобрил первую полностью частную автодорогу

Проект первой полностью частной автомобильной магистрали в России получил поддержку правительства. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил дорогу как федеральный маршрут.

Дорога «Меридиан» должна соединить Китай и Европу через Казахстан, создав самый короткий путь для перемещения грузов: протяженность ее составит почти 2000 километров. Как сообщает 8 июля газета «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у премьер-министра, Дмитрий Медведев одобрил проект как федеральный маршрут Европа – Западный Китай, который, в свою очередь, включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Магистраль оценивается почти в 600 миллиардов рублей. Построить ее должны без государственных денег. Однако, по условию строителей, государство должно обеспечить им минимальный гарантированный доход в 35 миллиардов рублей в год, передает телеканал «Дождь».

Инициатором проекта является ЗАО «Русская холдинговая компания». Медведев поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития консультировать компанию в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая, и оказать проекту необходимую поддержку.