Госдума рассмотрит запрет поставок грузинских товаров в РФ после скандала на грузинском ТВ

Вопросы прекращения поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну рассмотрят в Госдуме 8 июля. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов.

«Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия», – цитирует Неверова агентство РИА Новости.

Во время воскресной авторской программы в эфире телеканала «Рустави-2» ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался покойных родителей президента России Владимира Путина. Сразу после этого несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить журналиста, а также гендиректора телеканала Нику Гварамию. Телеканал прекратил вещание. Руководство телекомпании официально извинилось за случившееся, и вещание возобновилось. Действия Георгия Габунии осудили, в том числе президент и премьер Грузии.

МИД России категорически осудил «беспрецедентную по своей низости выходку». «Грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение», – уточняется в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Кремля.

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«Это большой позор для грузин», – заявил в свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напряжение между властями России и Грузии обострилось в июне 2019 года. Поводом стал визит в Грузию депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова, который, выступая в парламенте страны, занял кресло спикера. Российский парламентарий не без труда покинул Грузию. На него пытались напасть местные радикалы. После массовых протестов и разгона демонстрантов полицейскими в отставку ушел премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Российские авиакомпании, по решению Владимира Путина, с 8 июля прекратили регулярное сообщение с Грузией.

Через 4 дня после инцидента с Гавриловым Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина.

В 2020 году в Грузии должны пройти очередные парламентские выборы.