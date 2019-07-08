Козак: Правительство планирует вдвое сократить госсубсидии для промышленности

Вице-премьер Дмитрий Козак на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 8 июля заявил, что правительство планирует вдвое снизить количество государственных субсидий. Об этом пишет RNS.

«Правительство (предоставляет) инструменты поддержки, которые часто дают отраслям различные взаимоисключающие сигналы. Сегодня 56 различных субсидий, мы планируем их примерно сократить вдвое, но это должны быть взаимосвязанные, нацеленные на одну задачу субсидии», — заявил Козак.

По его словам, в будущем основным инструментом повышения конкурентоспособности российской промышленности по проекту «Международная кооперация и экспорт» станут субсидированные процентные ставки по кредитам. Инструмент поддержки станет базовым и коснется предоставления логистической субсидии, лизинговой поддержки, поддержки спроса на внутреннем рынке на сельхозтехнику, производства легковых автомобилей, оборудования для легкой и пищевой перерабатывающей промышленности.