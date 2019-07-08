Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +17
$ 63.87р
71.71р
14:46 08.07.2019
Расширенный поиск

Власть
08.07.2019 13:52
Печать

Козак: Правительство планирует вдвое сократить госсубсидии для промышленности

Вице-премьер Дмитрий Козак на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 8 июля заявил, что правительство планирует вдвое снизить количество государственных субсидий. Об этом пишет RNS. 

«Правительство (предоставляет) инструменты поддержки, которые часто дают отраслям различные взаимоисключающие сигналы. Сегодня 56 различных субсидий, мы планируем их примерно сократить вдвое, но это должны быть взаимосвязанные, нацеленные на одну задачу субсидии», — заявил Козак.

По его словам, в будущем основным инструментом повышения конкурентоспособности российской промышленности по проекту «Международная кооперация и экспорт» станут субсидированные процентные ставки по кредитам. Инструмент поддержки станет базовым и коснется предоставления логистической субсидии, лизинговой поддержки, поддержки спроса на внутреннем рынке на сельхозтехнику, производства легковых автомобилей, оборудования для легкой и пищевой перерабатывающей промышленности.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор