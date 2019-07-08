Протаранивший скорую водитель «Мерседеса» оказался любителем быстрой езды. Раньше он тренировался на «Жигулях»

Хозяин «Мерседеса», протаранившего машину скорой помощи на Невском проспекте, хорошо знаком сотрудникам ГИБДД. Водитель всего полгода назад пересел на новый автомобиль, но уже успел скопить на нём историю административных правонарушений.

По данным «Фонтанки», коричневый Mercedes-Benz C250 принадлежит Вугару Гаджиеву. Родился он в Азербайджане, имеет российское гражданство. Зарабатывает как индивидуальный предприниматель. По данным СПАРК, оформленное на Гаджиева ИП специализируется на розничных продажах, в том числе овощей и фруктов.

В 2019 году водитель наездил на шесть штрафов, большая часть из них за превышение скорости. На данный момент оплачен один. Пересел на коричневый Mercedes-Benz C250 Гаджиев в конце 2018 года, до этого практиковался в разъездах на «Шкоде Фабии» и «Жигулях». С 2015 года эти автомобили насобирали около 20 штрафов.

«Фонтанка» позвонила по мобильному телефону, закреплённому за человеком, чьё имя и фамилия полностью совпадают с инициалами Вугара Гаджиева. Трубку взял мужчина, который сначала согласился с тем, что именно он Гаджиев, но после вопроса об аварии со скорой заявил, что «имя и фамилию неправильно назвали». Машина, по его словам, Гаджиеву не принадлежит. «Я отказываюсь дать вам какую-либо информацию», — сказал он.

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7 июля около десяти вечера на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы «Мерседес» протаранил скорую. Различные травмы получили двое фельдшеров. Авария попала на видео. Ещё одно видео ДТП опубликовал «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».