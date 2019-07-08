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Происшествия
08.07.2019 13:41
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Москва готовится принять Boeing-737, который экстренно развернулся в небе, не долетев до Берлина

Столичный аэропорт Внуково готовится принять самолёт авиакомпании «ЮТэйр», который вылетел из Москвы в Берлин около полутора часов назад, но из-за внештатной ситуации вынужден был развернуться. Об этом 8 июля свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. 

Москва готовится принять Boeing-737, который экстренно развернулся в небе, не долетев до Берлина

Судя по онлайн-карте, борт сделал резкий разворот в районе литовского Каунаса. По информации РИА Новости, полет был прерван из-за отказа одной из бортовых систем.

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