Москва готовится принять Boeing-737, который экстренно развернулся в небе, не долетев до Берлина

Столичный аэропорт Внуково готовится принять самолёт авиакомпании «ЮТэйр», который вылетел из Москвы в Берлин около полутора часов назад, но из-за внештатной ситуации вынужден был развернуться. Об этом 8 июля свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Судя по онлайн-карте, борт сделал резкий разворот в районе литовского Каунаса. По информации РИА Новости, полет был прерван из-за отказа одной из бортовых систем.