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Город
08.07.2019 13:35
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Каждый четвертый житель Петербурга живет с кредиткой: число владельцев стремится к 1,5 млн

Центральный банк по итогам первого квартала 2019 года отметил, что число кредитных карт продолжает увеличиваться.

Как сообщил 8 июля регулятор, их доля в общем количестве карт в СЗФО составила по итогам первого квартала 11,4%, или 3,2 млн штук, а в Санкт-Петербурге –10,1%, или 1,4 млн штук.

Средний чек при оплате картой у жителей округа составил 900 рублей, а при снятии наличных – 9,1 тыс. рублей. Одна из причин роста объемов карточных транзакций – более активное использование  Интернета и мобильных устройств. В СЗФО в первом квартале 2019 года доля этих каналов оплаты увеличилась до 28,7% от общего объема безналичных операций, а в Санкт-Петербурге – до 30,5%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не хотят брать крупные кредиты и не готовы к большим покупкам. Но зато с кредитками они активно ходят в кафе и супермаркеты.

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