В Финляндии предложили распространить воинскую обязанность на женщин

Финский Союз военнослужащих, обеспокоенный снижением интереса молодёжи к воинской службе, предложил ввести воинскую обязанность и для женщин.

В сообщении организации от 8 июля говорится, что только треть населения может встать на защиту страны, учитывая, что военная служба является обязательной только для мужчин и при этом есть те, кто от неё освобождён.

Председатель Союза военнослужащих Матиас Паюла считает, что в целом система нуждается в реформировании. По его словам, в случае реализации его предложения в стране будет такое же количество призывников, как и сейчас, но они будут отобраны на основе их готовности, умственных и физических способностей, а не по половому признаку.

«Снижение интереса молодежи к национальной защите показывает, что нынешняя система воспринимается как несправедливая», – уверен Паюла.

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Однако, как показал опрос Yle, большинство населения поддерживает нынешнюю систему — 65% считают, что ничего менять не надо. Более четверти (28%) одобряют введение «гражданской службы» для женщин. Причём, чем моложе респонденты, тем больше они готовы к нововведениям. Так, 41% тех, кому от 15 до 24 лет, поддерживают гражданскую службу женщин, а 8% – обязательную воинскую обязанность для женщин.

Ранее, в июне, министр обороны Антти Кайкконен заявил, что можно было бы ввести 2-3-месячную гражданскую службу для женщин, и пообещал, что этот вопрос будет изучен.

Между тем соседняя Норвегия уже проводит выборочную военную службу с нейтральной гендерной позицией. Вооруженные силы отбирают для обучения и мужчин, и женщин. На практике система является добровольной, потому что желающих служить больше, чем число мест для призывников.

8 июля в Финляндии начался второй призыв 2019 года. В армию пошли 12 тысяч человек, большая часть из них — военнообязанные мужчины. В этом году заявки на службу подали 1,2 тысячи женщин. С 2006 года подготовку прошли 8,6 тысячи представительниц прекрасного пола.

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