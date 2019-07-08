Яркое солнце и белые машины. «Краш-тест» в Горелово попал на видео

Мощный «краш-тест» в Горелово зафиксировала камера наружного видеонаблюдения 8 июля.

Два белых автомобиля – по словам очевидцев, «Опель Мокка» и «Фольксваген Поло», – столкнулись фактически лоб в лоб на перекрёстке Таллинского и Аннинского шоссе. «Водитель белого хетчбэка без остановки, с ходу, решил свернуть налево, не предоставив преимущества встречному транспортному средству», – сообщают очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» предполагают, что водителя «Опеля», уходившего налево, ослепило солнце. На место прибыла скорая помощь.