Плющенко обвинили в хвастовстве богатством. Фигурист ответил, что в детстве собирал бутылки
Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко пришлось оправдываться перед подписчиками в инстаграме. Все началось с поста, в котором 36-летний спортсмен предложил угадать, на каком автомобиле он поедет – на Porsche Panamera или Porsche Cayenne.
В комментариях подписчики стали массово обвинять Плющенко в отсутствии скромности.
«Они со своей Рутковской (Яна Рудковская, жена Плющенко. – Прим. ред.) задолбали своим хвастовством. Если некуда деньги девать, помогите нуждающимся, больше будет уважения, врачи спасают людей, учителя учат, да сколько достойных профессий, люди получают копейки, а эти с жиру бесятся, острова показывают, столы, что едят, ну стыдно! Прекращайте уже, а супруга перед камерой рисуется искусственной красотой!» – написал пользователь под ником viktoriay_kmv (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).
На следующий день Плющенко опубликовал новый пост, в котором эмоционально отреагировал на критику. Характерно, что к посту он снова прикрепил фотографию на фоне двух дорогих машин.
Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку!Белая -моей жены,черная-моя.Мы являемся друзями (амбассадорами) бренда Porsche @porschenewsroom_russia !Все что я имею,я заработал своим здоровьем и своим трудом!Я не отжал,не украл,заплатил все налоги государству,откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру!Я отработал гигантское кол-во шоу за всю свою жизнь.Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тыс билетов для малоимущих семей,фондам и инвалидам!!4 Олимпийские Медали и остальные титулы -это не только слава,но и 16 операций, которые я прошёл и тяжелейшее восстановление,после которого я ещё продолжаю кататься!Я знаю,что такое нищета,я знаю, что такое собирать бутылки,но я счастлив за тех,кто работает и добивается того,что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами.Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим!Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим,когда он пашет на льду с утра до вечера.Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду,я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своём деле!Научитесь быть счастливыми не только за себя,но и хоть иногда за других,и тогда и у Вас,я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!
«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку! Белая — моей жены, чёрная — моя. Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом! Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру! Я отработал гигантское количество шоу за всю свою жизнь. Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тысяч билетов для малоимущих семей, фондам и инвалидам!» – написал Плющенко.
Двукратный олимпийский чемпион также добавил, что знает, что такое нищета и как собирать бутылки.
Отметим, что автомобили Porsche также популярны среди футболистов «Зенита».