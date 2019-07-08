Плющенко обвинили в хвастовстве богатством. Фигурист ответил, что в детстве собирал бутылки

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко пришлось оправдываться перед подписчиками в инстаграме. Все началось с поста, в котором 36-летний спортсмен предложил угадать, на каком автомобиле он поедет – на Porsche Panamera или Porsche Cayenne.

В комментариях подписчики стали массово обвинять Плющенко в отсутствии скромности.

«Они со своей Рутковской (Яна Рудковская, жена Плющенко. – Прим. ред.) задолбали своим хвастовством. Если некуда деньги девать, помогите нуждающимся, больше будет уважения, врачи спасают людей, учителя учат, да сколько достойных профессий, люди получают копейки, а эти с жиру бесятся, острова показывают, столы, что едят, ну стыдно! Прекращайте уже, а супруга перед камерой рисуется искусственной красотой!» – написал пользователь под ником viktoriay_kmv (орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

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На следующий день Плющенко опубликовал новый пост, в котором эмоционально отреагировал на критику. Характерно, что к посту он снова прикрепил фотографию на фоне двух дорогих машин.

«Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку! Белая — моей жены, чёрная — моя. Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом! Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру! Я отработал гигантское количество шоу за всю свою жизнь. Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тысяч билетов для малоимущих семей, фондам и инвалидам!» – написал Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион также добавил, что знает, что такое нищета и как собирать бутылки.

Отметим, что автомобили Porsche также популярны среди футболистов «Зенита».