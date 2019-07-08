На развязке КАД в Мурино на год перекроют одну полосу, чтобы подключить транспортный узел «Девяткино»

Работы по подключению международного автовокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» к кольцевой автодороге Петербурга на год ограничат движение на развязке КАД в Мурино. Там будут строить примыкания будущих съездов.

Как сообщает 8 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9 июля 2019 года по 15 июня 2020 года на 29-30 километре внутреннего кольца КАД, на транспортной развязке с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса, будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. На второй, третьей и четвёртой полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

Ограничения вводятся для устройства примыкания строящихся съездов к КАД. Выполнять работы будет АО «ПО «Возрождение» по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Еще одни долгосрочные работы сейчас ведутся на севере КАД. Там в связи с реконструкцией до 1 сентября полностью перекрыт участок внешнего кольца. Также до 10 июля для восстановительных работ сужен путепровод КАД над проспектом Культуры. А на вантовом мосту из-за проблем с деформационным швом до осени ограничили проезд грузовиков.

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Помимо этого, на нескольких участках кольцевой устраняют колейность проезжей части. Движение по ним также ограничено.