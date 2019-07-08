«Новые обострения русофобских припадков». В Кремле прокомментировали нецензурные оскорбления Путина на грузинском телевидении

Пресс-секретарь российского президента назвал «большим позором для грузин» комментарии, которые были допущены в эфире телеканала «Рустави-2». Об этом 8 июля пишет РБК.

«Конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми и осуждаем. <...> Подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить грузинско-российские отношения и будь оно последствием безумия абсолютного, конечно же, это недостойно грузинского народа. <...> Это большой позор для грузин», – заявил Песков.

По его словам, в соседней кавказской республике сейчас наблюдаются «все новые и новые обострения русофобских припадков», которые стали возможны из-за нежелания властей страны «приструнить экстремистски настроенных молодчиков». При этом Песков подчеркнул, что руководство Грузии уже осудило поступок ведущего.

Напомним, что 7 июля журналист Георгий Габуния в своей программе P.S. на телеканале «Рустави-2» на русском решил обратиться к Владимиру Путину, прибегнув в своей речи к обсценной лексике. После этого у офиса частной телекомпании, которая вещает на 85% населения страны, прошел митинг с требованиями извинений. Вещание «Рустави 2» были прервано из-за акции протеста, а потом снова возобновлено. Власти страны в лице президента Саломы Зурабишвили осудили высказывания Габунии. На инцидент отреагировал российский МИД, обвинивший в провокации радикалов. Российские дипломаты признали, что грузинское общество и власти отреагировали на происшествие адекватно.