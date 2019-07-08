Потерянный Пушкин и плохое отношение к памятнику конструктивизма обойдется ДК имени Кирова в 200 тысяч

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей Дворец культуры им. С. М. Кирова за плохое обращение с вверенным ему зданием.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 8 июля, Василеостровский суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «ДК им. С. М. Кирова» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

ДК располагается на Большом проспекте В.О. в доме 83, лит. А. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено по проекту советского архитектора и коренного петербуржца Ноя Абрамовича Троцкого в 1930-1937 годы. Дворец культуры — яркий представитель советского конструктивизма.

В ходе мероприятий по систематическому наблюдению было выявлено, что ООО «ДК им. С. М. Кирова» не выполнило противоаварийные работы, из-за чего состояние здания постепенно ухудшается. Кроме того, при проверке должностному лицу КГИОП не были предъявлены предметы декоративно-прикладного искусства, а именно — бюст А. С. Пушкина. Как выяснилось, его потеряли. Суд назначил наказание в виде штрафа в 200 000 рублей.