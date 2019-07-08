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Власть
08.07.2019 13:09
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МИД России одобрил реакцию Грузии на бранный спич в адрес Путина

Министерство иностранных дел России отреагировало на полутораминутный монолог ведущего телеканала «Рустави-2» о Владимире Путине и его родителях. Речь сочтена провокацией радикалов, грузинские власти получили комплимент за реакцию.

Ответ департамента информации МИД последовал 8 июля. В заявлении категорически осуждается «беспрецедентная по своей низости выходка».

«Отмечаем, что… грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение. Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе», – подчеркнули в МИД.

По мнению российских дипломатов, за провокацией стоят грузинские радикалы, желающие подорвать отношения двух стран.

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Сообщество журналистов Грузии осудило своего коллегу, ведущего «Рустави-2» Георгия Габунию. По их мнению, неэтичные заявления в адрес Путина снижают доверие к СМИ, разжигают ненависть и вредят демократическим принципам. Журналисты опасаются, что грузинские власти могут вернуться к «завинчиванию» гаек и ограничить свободу СМИ и выражения мнений.

Ранее поступок Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Мамука Бахтадзе. Директор «Рустави-2» Ника Гварамия извинился за своего сотрудника, обматерившего Путина.

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