Кроссовер с подростком уронил внедорожник с малышкой в центре Петербурга. Девочке-пешеходу повезло

Компактный внедорожник «Сузуки Джимни» утром 8 июля опрокинулся на проспекте Римского-Корсакова, у пересечения с каналом Грибоедова, – на той же улице, где у соседнего канала пять дней назад лёг на крышу кроссовер «Фольксваген».

В «Сузуки» перевозили маленького ребёнка, а во второй машине – подростка, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. При ДТП чудом не задело пешеходов.

«Вольво» с боксом на крыше присутствует на двух фото и явно стоит, что говорит о том, что он принял самое непосредственное участие в падении «Джимника», – делает вывод Слава. – Знаки же говорят о его вероятной вине».

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Елена подтверждает эту версию: «Он [«Джимни»] ехал по главной, а слева в него влетела «Вольво», и от удара «Сузуки» перевернулся. В перевернутой машине семья с ребёнком, в другой мужчина с девочкой лет 14, у них только фара разбита и бампер слегка. Страшно, за минуту до аварии шла там с дочкой».