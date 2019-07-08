Россияне не хотят лететь в Грузию с пересадками. Эксперты оценили спрос на билеты после запрета прямых полетов

Запрет прямых полетов из России в Грузию не создал ажиотажного спроса на билеты с пересадками, следует из данных сервиса бронирования «Туту.ру».

Напомним, что с 8 июля 2019 года российским и грузинским авиакомпаниям запрещены полеты из РФ в Грузию. Ранее среди всех билетов по направлению Москва – Тбилиси прямые составляли большинство. Так, в июле 2018 года доля маршрутов с пересадками составляла 2% продаж. В июле 2019 года показатель вырос до 8-9%. Но спрос на Грузию из других городов России низкий. На даты с вылетом после 8 июля билеты практически не покупают, даже несмотря на то, что «Грузинские авиалинии» не сняли продажи перелетов через Ереван, а цены билетов с пересадками вполне приемлемы, отмечают в «Туту.ру».

В последние две недели уровень продаж в Грузию снился в два раза, притом что покупали билеты в основном на даты с вылетом до 8 июля. После 8 июля продажи в Тбилиси упадут, считают эксперты.

Но пока запрет прямых полетов не отразился на статистике. Грузия на начало июля занимает пятую позицию в списке самых востребованных маршрутов ближнего зарубежья.

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Средняя цена самого дешевого прямого перелета из российских городов в Грузию с 1 до 7 июля составляла 7 079 рублей, а пересадочного – 9 462 рубля. По сравнению с прошлым годом средняя цена выросла на треть.

Ранее Минтранс России сообщил, что готов возобновить разрешения на полеты грузинских авиакомпаний после того, как те рассчитаются с долгами. Общая сумма задолженности Грузии составляет 792,5 тыс. долларов и 592,2 тыс. рублей без учета накопившихся пеней.