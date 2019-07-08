Начальника отдела столичной полиции отстранили после отравлений на Чистых прудах

Отдел МВД России по Басманному району столицы временно остался без начальника. Об этом 8 июля сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

Отмечается, что полковник полиции Сергей Васильев отстранён от должности на время служебной проверки после серии отравлений в центре Москвы. Имя Мурата Сабанова, которого задержали в качестве подозреваемого, а потом отпустили под подписку о невыезде, в ведомстве называть не стали.

Уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов арестован по обвинению в серии краж, грабежей и разбоев. По версии следствия, он угощал прохожих в центре столицы газировкой с нейролептиком, а когда они отключались — забирал деньги и ценности. Угостившиеся приходили в себя в больнице, некоторые впадали в кому. СМИ говорят о 24 пострадавших, официально известно об 11. Сабанов в суде признался частично.